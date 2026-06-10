กพต.ประชุมนัดแรก ถกมาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้

คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ประชุมนัดแรก โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษฯ พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยงานความมั่นคง เข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงการที่ในช่วงนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ถี่ขึ้น ว่าน่าจะมาจากปัจจัยใด นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ระบุเพียงสั้นๆ ว่า ต้องถามเจ้าหน้าที่
ส่วนในฐานะคนในพื้นที่ มองว่าเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเจรจาหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ไม่ได้ตอบคำถามนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุมทันที
ขณะที่นายภาสกร ระบุว่า การประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมา ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจง