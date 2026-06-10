ฟิลิปปินส์ร้องจีนรื้อโครงสร้างที่ตั้งบนแนวสันดอนสการ์โบโรห์ อ้างละเมิดพันธกรณี

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ว่า ฟิลิปปินส์เรียกร้องให้จีนรื้อถอนโครงสร้างที่ตั้งอยู่บนแนวสันดอนสการ์โบโรห์ ใกล้กับหมู่เกาะสแปรตลีย์ ในทะเลจีนใต้ โดยระบุว่าเป็นการละเมิดพันธกรณี ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ดีโอซี)
นายโรเจลิโอ วิลลานูเอวา โฆษกฝ่ายกิจการทางทะเลของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า การปรากฏของโครงสร้างกึ่งถาวร ถือเป็นการกระทำโดยไม่ได้รับความยินยอม และเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์
การตรวจสอบทางอากาศโดยหน่วยงานหลายแห่งในฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ ยืนยันการมีอยู่ของโครงสร้างลอยน้ำขนาด 6 x 6 เมตร ซึ่งดูเหมือนจะมีเสาอากาศ บนแนวสันดอนสการ์โบโรห์ ส่งผลให้รัฐบาลมะนิลา ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลปักกิ่ง เกี่ยวกับโครงสร้างดังกล่าว
นายโรเจลิโอ วิลลานูเอวา โฆษกฝ่ายกิจการทางทะเลของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า การปรากฏของโครงสร้างกึ่งถาวร ถือเป็นการกระทำโดยไม่ได้รับความยินยอม และเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์
การตรวจสอบทางอากาศโดยหน่วยงานหลายแห่งในฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ ยืนยันการมีอยู่ของโครงสร้างลอยน้ำขนาด 6 x 6 เมตร ซึ่งดูเหมือนจะมีเสาอากาศ บนแนวสันดอนสการ์โบโรห์ ส่งผลให้รัฐบาลมะนิลา ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลปักกิ่ง เกี่ยวกับโครงสร้างดังกล่าว