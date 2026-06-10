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ราคาทองครั้งที่ 24 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 13.41 น. (ครั้งที่ 24) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,400.00 บาท ขายออก 65,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 64,096.48 บาท ขายออก 66,400.00 บาท