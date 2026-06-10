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หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 10.75 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 32,313.44 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (10 มิ.ย.) ดัชนี set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,573.39 จุด ลดลง 10.75 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.68 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 32,313.44 ล้านบาท