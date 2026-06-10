รมว.ท่องเที่ยวฯ แจงเก็บค่าเดินทางไทยไปนอกอยู่ในขั้นศึกษา เชื่อคลังหยุดหากผลสรุปไม่เหมาะ

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงกรณีแนวคิดเก็บค่าเดินทางออกนอกประเทศของคนไทย 1,000 บาท ว่า เป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ เพียงแต่มีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้งดการจัดเก็บ และกระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อหารายได้ แต่ต้องรับฟังทุกภาคส่วน ทั้งภาคการท่องเที่ยว และประชาชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งหากผลการศึกษาไม่เหมาะสม เชื่อว่า กระทรวงการคลังจะไม่ดำเนินการ และตนไม่ได้เป็นผู้เสนอจนกลายเป็นประเด็นและถูกทัวร์ลง
ส่วนการจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อนำเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ และกำลังหาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม โดยจะต้องไม่ให้กระทบนักท่องเที่ยว และเงื่อนไขในการจัดเก็บ จะเป็นการซื้อประกันการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว และเงินส่วนต่างที่เหลือ จะเป็นการจัดหาอุปกรณ์ให้ตำรวจท่องเที่ยว และอาสาสมัครดูแลความปลอดภัย รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาว่า จะจัดเก็บในอัตราเท่าไร แต่เชื่อว่า นักท่องเที่ยวจะรู้สึกคุ้มค่า เพราะหากนักท่องเที่ยวไปซื้อเองจะมีราคาสูง และเชื่อว่า ประมาณไตรมาส 3 ของปี 2569 นี้จะมีความชัดเจน โดยจะเป็นการจัดเก็บพร้อมกับค่าตั๋วเครื่องบิน
ส่วนการจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อนำเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ และกำลังหาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม โดยจะต้องไม่ให้กระทบนักท่องเที่ยว และเงื่อนไขในการจัดเก็บ จะเป็นการซื้อประกันการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว และเงินส่วนต่างที่เหลือ จะเป็นการจัดหาอุปกรณ์ให้ตำรวจท่องเที่ยว และอาสาสมัครดูแลความปลอดภัย รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาว่า จะจัดเก็บในอัตราเท่าไร แต่เชื่อว่า นักท่องเที่ยวจะรู้สึกคุ้มค่า เพราะหากนักท่องเที่ยวไปซื้อเองจะมีราคาสูง และเชื่อว่า ประมาณไตรมาส 3 ของปี 2569 นี้จะมีความชัดเจน โดยจะเป็นการจัดเก็บพร้อมกับค่าตั๋วเครื่องบิน