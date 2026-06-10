กมธ.สิ่งแวดล้อมประชุมสอบปมออกเอกสารสิทธิ์มิชอบเขตป่าสงวนฯ 3.5 หมื่นไร่

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 35,000 ไร่ โดยเฉพาะบริเวณป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมีผู้แทนจากอธิบดีกรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 จ.ตากและผู้แทนอธิบดีกรมที่ดินเข้าชี้แจง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา พบปัญหาการขีดเส้นแนวเขตแผนที่-รังวัดป่าสงวน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนรุกล้ำเข้าไปในป่าสงวน อีกทั้งพบหมุดหลักเขตโฉนดที่ดิน 2-3 จุด ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้ว รวมทั้งการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ต.โป่งแดง อีก 17 แปลง จำนวน 10,56 ไร่ จึงอยากให้กรมที่ดินและกรมป่าไม้ช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหา
นายเจนกิจ เชฏฐวาณิชย์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงว่า มีโฉนดที่ดินซึ่งออกเอกสารสิทธิ์คลาดเคลื่อนบริเวณระหว่างเขตป่าตามกฎกระทรวงและที่เขตป่าในระวางแผนที่ จำนวน 1,479 แปลง แต่ยืนยันว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน ซึ่งปัญหาที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการขีดเขตป่า ส่วนกรณีพบหลักเขตที่ดินในป่าที่ไม่ได้ครอบครองและทำประโยชน์นั้น ยืนยันว่าหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดิน จะถือวันที่ครอบครองและทำประโยชน์ ในวันที่มีการรังวัดและสอบสวนสิทธิ์ หากมีการทำประโยชน์ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดได้
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา พบปัญหาการขีดเส้นแนวเขตแผนที่-รังวัดป่าสงวน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนรุกล้ำเข้าไปในป่าสงวน อีกทั้งพบหมุดหลักเขตโฉนดที่ดิน 2-3 จุด ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้ว รวมทั้งการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ต.โป่งแดง อีก 17 แปลง จำนวน 10,56 ไร่ จึงอยากให้กรมที่ดินและกรมป่าไม้ช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหา
นายเจนกิจ เชฏฐวาณิชย์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงว่า มีโฉนดที่ดินซึ่งออกเอกสารสิทธิ์คลาดเคลื่อนบริเวณระหว่างเขตป่าตามกฎกระทรวงและที่เขตป่าในระวางแผนที่ จำนวน 1,479 แปลง แต่ยืนยันว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน ซึ่งปัญหาที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการขีดเขตป่า ส่วนกรณีพบหลักเขตที่ดินในป่าที่ไม่ได้ครอบครองและทำประโยชน์นั้น ยืนยันว่าหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดิน จะถือวันที่ครอบครองและทำประโยชน์ ในวันที่มีการรังวัดและสอบสวนสิทธิ์ หากมีการทำประโยชน์ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดได้