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ราคาทองครั้งที่ 14 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 12.44 น. (ครั้งที่ 14) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,250.00 บาท ขายออก 65,450.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,944.88 บาท ขายออก 66,250.00 บาท