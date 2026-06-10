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"คราวด์สไตรก์" แฉ! แฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงจีน เป็นภัยคุกคามด้านจารกรรมข้อมูลที่ใหญ่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ว่า บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ "คราวด์สไตรก์" กล่าวในรายงานว่า แฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับจีน เป็นภัยคุกคามด้านการจารกรรมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดต่อบริษัทเทคโนโลยี ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)

คราวด์สไตรก์ ระบุว่า การโจมตีทางไซเบอร์เหล่านี้ สอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลจีน และความสนใจอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลที่มีมูลค่าเชิงกลยุทธ์และเศรษฐกิจ