กอ.รมน.แจงปมต่างชาติสั่งหยุดงานบวชคนไทย เจอตัดต่อด้วย AI สร้างข้อมูลเท็จ

พล.ต.ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษา รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อความเผยแพร่ในโลกออนไลน์ชาวต่างชาติสั่งหยุดงานบวชคนไทยที่เกาะพะงันนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ชาวต่างชาติดังกล่าว เป็นชาวยูเครน และปัญหาดังกล่าวมาจากความคาดเคลื่อนในการสื่อสารภาษาอังกฤษจากทั้งสองฝ่าย จึงทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน
นอกจากนี้ ยังมีการนำภาพต้นฉบับไปตัดต่อด้วย AI และเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จนสร้างความเข้าใจผิดและกระแสความขัดแย้งในสังคม จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนแชร์ต่อ และร่วมกันไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน หรือเนื้อหาที่อาจสร้างความแตกแยกในสังคม เพื่อรักษาบรรยากาศแห่งความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ยังมีการนำภาพต้นฉบับไปตัดต่อด้วย AI และเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จนสร้างความเข้าใจผิดและกระแสความขัดแย้งในสังคม จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนแชร์ต่อ และร่วมกันไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน หรือเนื้อหาที่อาจสร้างความแตกแยกในสังคม เพื่อรักษาบรรยากาศแห่งความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของทุกภาคส่วน