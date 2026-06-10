EU เผย พ.ค.69 เป็นเดือนที่โลกเผชิญอากาศร้อนที่สุดเป็นอันดับ 2 ตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติ

หน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัส (C3S) ของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยวันนี้ (10 มิ.ย.) ว่า โลกเพิ่งผ่านพ้นเดือนพฤษภาคม ที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ
สถานการณ์ดังกล่าว เกิดจากผลกระทบร่วมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์สภาพอากาศแบบเอลนีโญที่กำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งพื้นดินและพื้นน้ำพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก
ทั้งนี้ เดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกนั้น เกิดขึ้นเมื่อปี 2567 จากการเก็บสถิติย้อนหลังไปจนถึงปี 2483 ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม ของปีนี้ พุ่งสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมศตวรรษที่ 19 อยู่ราว 1.42 องศาเซลเซียส และภูมิภาคยุโรปตะวันตกเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในช่วงต้นปีนี้
สถานการณ์ดังกล่าว เกิดจากผลกระทบร่วมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์สภาพอากาศแบบเอลนีโญที่กำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งพื้นดินและพื้นน้ำพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก
ทั้งนี้ เดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกนั้น เกิดขึ้นเมื่อปี 2567 จากการเก็บสถิติย้อนหลังไปจนถึงปี 2483 ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม ของปีนี้ พุ่งสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมศตวรรษที่ 19 อยู่ราว 1.42 องศาเซลเซียส และภูมิภาคยุโรปตะวันตกเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในช่วงต้นปีนี้