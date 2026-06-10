โฆษก กห.ปฏิเสธข่าวทูตจีนเข้าพบแจงปมส่งรถถังให้กัมพูชา ยันระดับ ผบ.ติดภารกิจ ตปท.

จากที่มีการนำเสนอคลิปจีนส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชา จำนวน 39 คัน และกัมพูชาส่งเข้าพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และเมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้ากระทรวงกลาโหม โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อพูดคุยหลายประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทหาร พร้อมทั้งระบุกรณีจีนส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชา เพราะกัมพูชาได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือทางทหารในทุกปีนั้น
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าว ไม่มีรายงานว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนคนใดเข้ามาในกระทรวงกลาโหม เมื่อวานนี้ เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้าหน่วย ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ ดังนั้น ข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม คือสำนักนโยบายและแผน กลาโหม ซึ่งปกติจะรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหม ได้ยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเข้ามาพบ
ส่วนข่าวการถ่ายโอนรถถังจีนให้แก่กัมพูชานั้น มีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีน ประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทย (กห.) ทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้ว โดยการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชานี้อยู่ภายใต้โครงการจัดหาฯ ของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะกัน
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าว ไม่มีรายงานว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนคนใดเข้ามาในกระทรวงกลาโหม เมื่อวานนี้ เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้าหน่วย ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ ดังนั้น ข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม คือสำนักนโยบายและแผน กลาโหม ซึ่งปกติจะรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหม ได้ยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเข้ามาพบ
ส่วนข่าวการถ่ายโอนรถถังจีนให้แก่กัมพูชานั้น มีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีน ประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทย (กห.) ทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้ว โดยการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชานี้อยู่ภายใต้โครงการจัดหาฯ ของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะกัน