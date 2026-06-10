"ไชยชนก" ชี้ปมที่ดินเขากระโดง ขอให้เป็นตามกระบวนการกฎหมาย

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ทวงถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเขากระโดง ว่า ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลมา ขอให้ปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมาย และยืนยันเหมือนเดิม ตามที่เคยบอกในเรื่องของสิทธิและความถูกต้อง
สำหรับส่วนที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นคือเรื่องของ นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา นั้น ขอให้ไปเช็กข้อมูลด้วยตัวเอง ไม่ต้องฟังจากปากผม อะไรที่ไม่มีสิทธิและไม่ถูกต้องก็จัดการ ต้องยึดมั่นในความถูกต้อง แต่พื้นที่ที่เหลือมันมีเอกสารสิทธิ และเราครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สำหรับส่วนที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นคือเรื่องของ นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา นั้น ขอให้ไปเช็กข้อมูลด้วยตัวเอง ไม่ต้องฟังจากปากผม อะไรที่ไม่มีสิทธิและไม่ถูกต้องก็จัดการ ต้องยึดมั่นในความถูกต้อง แต่พื้นที่ที่เหลือมันมีเอกสารสิทธิ และเราครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย