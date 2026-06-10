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"ไชยชนก" ชี้ปมที่ดินเขากระโดง ขอให้เป็นตามกระบวนการกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ทวงถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเขากระโดง ว่า ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลมา ขอให้ปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมาย และยืนยันเหมือนเดิม ตามที่เคยบอกในเรื่องของสิทธิและความถูกต้อง

สำหรับส่วนที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นคือเรื่องของ นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา นั้น ขอให้ไปเช็กข้อมูลด้วยตัวเอง ไม่ต้องฟังจากปากผม อะไรที่ไม่มีสิทธิและไม่ถูกต้องก็จัดการ ต้องยึดมั่นในความถูกต้อง แต่พื้นที่ที่เหลือมันมีเอกสารสิทธิ และเราครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย