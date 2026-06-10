องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัว เขตปทุมวัน
โอกาสนี้ องคมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นเชิญพระราชกระแสให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยถึงผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 50 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย โดย พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานสถานการณ์อัคคีภัย ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย พร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงส์ ซอยพระราม 6 ซอย 15 เขตปทุมวัน
สำหรับเหตุอัคคีภัยดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 08.06 น. บริเวณบ้านเรือนประชาชนในซอยพระราม 6 ซอย 15 ส่งผลให้มีประชาชนผู้ประสบภัยรวมกว่า 70 ครอบครัว โดยสำนักงานเขตปทุมวันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือพร้อมดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดสระบัว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดจนเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง
โอกาสนี้ องคมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นเชิญพระราชกระแสให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยถึงผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 50 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย โดย พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานสถานการณ์อัคคีภัย ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย พร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงส์ ซอยพระราม 6 ซอย 15 เขตปทุมวัน
สำหรับเหตุอัคคีภัยดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 08.06 น. บริเวณบ้านเรือนประชาชนในซอยพระราม 6 ซอย 15 ส่งผลให้มีประชาชนผู้ประสบภัยรวมกว่า 70 ครอบครัว โดยสำนักงานเขตปทุมวันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือพร้อมดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดสระบัว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดจนเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง