รมว.อุตฯ ชี้"ซิน เคอ หยวน สตีล"ทำตาม กม.ได้เปิด รง.อีก หลังถูกปิดจากปมตึก สตง.ถล่ม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุญาตให้บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล บริษัทเหล็กที่เคยมีปัญหาในกรณีตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กลับมาเปิดโรงงานได้อีกครั้ง ว่า จากการรับฟังรายงานจากกรมโรงงานฯ การเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการปิดหรือเปิด จะไม่ผ่านการเห็นชอบของ รมว.อุตสาหกรรม เท่าที่ได้รับรายงานในเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมโรงงานฯ ยื่นเป็นข้อเสนอในการเปิดโรงงาน วันนี้บริษัทดังกล่าวดำเนินการตามตัวบทกฎหมายอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ วันพรุ่งนี้ (11 มิ.ย.) ฝ่ายค้านอาจจะมีการตั้งกระทู้ถามสดถึงเรื่องนี้ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ตนจะได้ชี้แจง และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น แต่ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลชุดนี้
ทั้งนี้ วันพรุ่งนี้ (11 มิ.ย.) ฝ่ายค้านอาจจะมีการตั้งกระทู้ถามสดถึงเรื่องนี้ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ตนจะได้ชี้แจง และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น แต่ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลชุดนี้