ประชุม Skill/Credit Portfolio นัดแรกเคาะ 4 แนวทางสำคัญ หนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายศึกษิษฎ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการดำเนินการโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะ (Skill/Credit Portfolio) รายบุคคลระดับอุดมศึกษาสำหรับการวางแผนและพัฒนากำลังคนของประเทศ ตามข้อสั่งการของ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้สั่งการให้กระทรวง อว. ทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะ (Skill/Credit Portfolio) รายบุคคลระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนากำลังคนของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และความต้องการกำลังคนทักษะสูงในตลาดแรงงาน ว่า การประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. และ ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ได้นำเสนอความเป็นมาและผลการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งกระทรวง อว. ได้ศึกษาแนวทางมาตั้งแต่ปี 2566 โดยอ้างอิงรูปแบบการดำเนินงานจากโครงการ SkillsFuture Singapore ต่อมากระทรวง อว. ได้มีการเสนอนโยบายและได้รับการอนุมัติหลักการ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference: TOR) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568
จากนั้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดร่าง TOR รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและทิศทางการพัฒนากำลังคนในปัจจุบัน ศ.ดร.ยศชนัน เห็นว่าควรมีการทบทวนโครงการในภาพรวม เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญ ได้แก่ 1.ปรับรูปแบบการพัฒนาระบบให้มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้คุณภาพสูง และพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Open System) ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบการเรียนรู้ต่างๆ ของประเทศได้ โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. กำกับดูแลมาตรฐานและระบบเทียบโอนหน่วยกิต
2.ทบทวนข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบ พร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศึกษาแนวทางพัฒนาระบบและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถถือครองลิขสิทธิ์และต่อยอดระบบได้ในระยะยาว
3.มอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด้านวิชาการ ร่วมกำหนดกรอบการพัฒนาเนื้อหารายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
4.เร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการศึกษาและกำลังคนของประเทศ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลอุดมศึกษา ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ศึกษาและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคนของประเทศในอนาคต
จากนั้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดร่าง TOR รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและทิศทางการพัฒนากำลังคนในปัจจุบัน ศ.ดร.ยศชนัน เห็นว่าควรมีการทบทวนโครงการในภาพรวม เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญ ได้แก่ 1.ปรับรูปแบบการพัฒนาระบบให้มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้คุณภาพสูง และพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Open System) ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบการเรียนรู้ต่างๆ ของประเทศได้ โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. กำกับดูแลมาตรฐานและระบบเทียบโอนหน่วยกิต
2.ทบทวนข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบ พร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศึกษาแนวทางพัฒนาระบบและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถถือครองลิขสิทธิ์และต่อยอดระบบได้ในระยะยาว
3.มอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด้านวิชาการ ร่วมกำหนดกรอบการพัฒนาเนื้อหารายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
4.เร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการศึกษาและกำลังคนของประเทศ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลอุดมศึกษา ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ศึกษาและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคนของประเทศในอนาคต