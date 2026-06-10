นาซา ประกาศรายชื่อนักบินอวกาศ ร่วมเป็นลูกเรือในภารกิจอาร์ทิมิส

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (นาซา) ประกาศรายชื่อนักบินอวกาศชาวอเมริกัน 3 คน และชาวอิตาลี 1 คน ที่จะร่วมเป็นลูกเรือในภารกิจอาร์ทิมิสครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการสาธิตการเชื่อมต่อยานอวกาศในวงโคจรของโลกในปีหน้า เพื่อทดสอบยานลงจอดบนดวงจันทร์จากสเปซเอ็กซ์และบลูออริจิน เป็นครั้งแรกในอวกาศ
นายจาเร็ด ไอแซคแมน ผู้บริหารองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (นาซา) กล่าวในพิธีที่เมืองฮิวสตัน ว่า นักบินอวกาศชาวอเมริกัน ได้แก่ นายอังเดร ดักลาส, นายแฟรงค์ รูบิโอ และนายแรนดี เบรสิก และนักบินอวกาศชาวอิตาลี นายลูกา ปาร์มิตาโน จากองค์การอวกาศยุโรป (อีเอสเอ) จะเป็นลูกเรือสำหรับภารกิจอาร์ทิมิสที่ 3 ซึ่งมีกำหนดการปล่อยในช่วงปลายปีหน้า โดยยังไม่มีการประกาศวันที่แน่นอน
นายจาเร็ด ไอแซคแมน ผู้บริหารองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (นาซา) กล่าวในพิธีที่เมืองฮิวสตัน ว่า นักบินอวกาศชาวอเมริกัน ได้แก่ นายอังเดร ดักลาส, นายแฟรงค์ รูบิโอ และนายแรนดี เบรสิก และนักบินอวกาศชาวอิตาลี นายลูกา ปาร์มิตาโน จากองค์การอวกาศยุโรป (อีเอสเอ) จะเป็นลูกเรือสำหรับภารกิจอาร์ทิมิสที่ 3 ซึ่งมีกำหนดการปล่อยในช่วงปลายปีหน้า โดยยังไม่มีการประกาศวันที่แน่นอน