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หุ้นไทยเปิดภาคเช้า -2.39 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 11,625.78 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (10 มิ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,581.75 จุด ลดลง 2.39 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.15 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 11,625.78 ล้านบาท