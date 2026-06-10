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สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้า ฝนตกหนองจอก ลาดกระบัง มีนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนตกเล็กน้อยในเขตหนองจอก ลาดกระบัง และมีนบุรี โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้มคงที่