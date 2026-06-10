เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ เตรียมเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทย เชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรม 2 ปท.

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร พร้อมด้วย เซอร์ ทิม ลอว์เรนซ์ พระสวามี ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2569
ในโอกาสนี้ เจ้าฟ้าหญิงแอนน์จะทรงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจะทรงร่วมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย มีกำหนดการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ และพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์และการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก “เซฟ เดอะ ชิลเดรน” ประเทศไทย ตลอดจนจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักวิทยาศาสตร์หญิงชาวไทยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานและทอดพระเนตรผลงานวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสาธารณสุขในภูมิภาค
ในโอกาสนี้ เจ้าฟ้าหญิงแอนน์จะทรงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจะทรงร่วมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย มีกำหนดการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ และพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์และการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก “เซฟ เดอะ ชิลเดรน” ประเทศไทย ตลอดจนจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักวิทยาศาสตร์หญิงชาวไทยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานและทอดพระเนตรผลงานวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสาธารณสุขในภูมิภาค