เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งหมด ชั่วคราว

นายธนสูร จันทรโชติ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา ออกประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เรื่อง ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งหมด ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา เป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้ ตามที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ได้มีประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอด 2. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนลานหินไออุ่น 3. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนนมสาว 4. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลัก และ 5. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลัดหลงและเสียชีวิตในพื้นที่ ประกอบกับปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เส้นทางเดินป่าและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความเสี่ยง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการกำหนดและชี้แจงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศได้ฟื้นตัว จึงขอประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ตามที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ได้มีประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอด 2. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนลานหินไออุ่น 3. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนนมสาว 4. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลัก และ 5. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลัดหลงและเสียชีวิตในพื้นที่ ประกอบกับปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เส้นทางเดินป่าและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความเสี่ยง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการกำหนดและชี้แจงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศได้ฟื้นตัว จึงขอประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง