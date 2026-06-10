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ราคาทองครั้งที่ 3 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 09:08 น. (ครั้งที่ 3) ปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,150.00 บาท ขายออก 65,350.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,853.92 บาท ขายออก 66,150.00 บาท