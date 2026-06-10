สหรัฐฯ รับเฮลิคอปเตอร์โจมตีตกใกล้ชายฝั่งโอมาน แต่ช่วย 2 นักบินไว้ได้

กองกำลังสหรัฐ ยอมรับว่า โดรนผิวน้ำของกองทัพเรือ พบและช่วยเหลือนักบิน 2 คน หลังเฮลิคอปเตอร์โจมตีของกองทัพสหรัฐฯ ร่วงหล่นลงสู่น่านน้ำใกล้ชายฝั่งโอมาน ระหว่างปฏิบัติการลาดตระเวณ เวลา 03.00 น. วานนี้ (9 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ไม่พูดถึงเหตุการณ์นี้โดยตรง แต่บอกว่ากองกำลังต่างชาติในภูมิภาค มีความเสี่ยงที่จะประสบเหตุบังเอิญหรือโดนลูกหลงอยู่แล้ว เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาคือออกมาจากตรงนั้น
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ไม่พูดถึงเหตุการณ์นี้โดยตรง แต่บอกว่ากองกำลังต่างชาติในภูมิภาค มีความเสี่ยงที่จะประสบเหตุบังเอิญหรือโดนลูกหลงอยู่แล้ว เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาคือออกมาจากตรงนั้น