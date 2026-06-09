จีนเผยยอดส่งออก พ.ค.69 พุ่งขึ้นกว่า 19% สูงสุดในรอบ 3 เดือน

สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่า ยอดส่งออกของจีนในเดือนพฤษภาคม 2569 เพิ่มขึ้นกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเพิ่มมากที่สุดในรอบ 3 เดือน ทั้งยังเร่งตัวขึ้นจากระดับ 14.1 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนเมษายน และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะโต 15 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ ยอดส่งออกของจีนยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพราะความต้องการฮาร์ดแวร์สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบจากภาวะหยุดชะงักที่เกิดจากสงครามในอิหร่านได้
ทั้งนี้ ยอดส่งออกของจีนยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพราะความต้องการฮาร์ดแวร์สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบจากภาวะหยุดชะงักที่เกิดจากสงครามในอิหร่านได้