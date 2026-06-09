ตม.เพิ่มความเข้มปราบต่างด้าวกระทำผิด หวั่นแฝงทำอาชีพต้องห้าม "หมอนวดน้ำมันชาย"

พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วม พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวน ปราบปราม และตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายของคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากกรณีสื่อโซเชียลผ่านช่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างๆ ว่าในปัจจุบันมีความนิยมในการใช้บริการหมอนวดชายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงสวยวัยกลางคน ซึ่งเป็นสาวเก่งและมีฐานะ แต่ไม่มีเวลาในการผ่อนคลายมาก หรือบางคนก็ไม่อยากจะสานสัมพันธ์กับหนุ่มๆบาโฮส ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การใช้บริการหมอนวดชายจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และเป็นที่น่ากังวลว่าคนต่างด้าวอาจอาศัยโอกาสดังกล่าวแฝงตัวเข้ามาทำอาชีพดังกล่าว ซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามด้วย
ทั้งนี้ จากกรณีสื่อโซเชียลผ่านช่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างๆ ว่าในปัจจุบันมีความนิยมในการใช้บริการหมอนวดชายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงสวยวัยกลางคน ซึ่งเป็นสาวเก่งและมีฐานะ แต่ไม่มีเวลาในการผ่อนคลายมาก หรือบางคนก็ไม่อยากจะสานสัมพันธ์กับหนุ่มๆบาโฮส ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การใช้บริการหมอนวดชายจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และเป็นที่น่ากังวลว่าคนต่างด้าวอาจอาศัยโอกาสดังกล่าวแฝงตัวเข้ามาทำอาชีพดังกล่าว ซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามด้วย