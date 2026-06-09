ไปรษณีย์ฯ จับมือองค์การสุราทำโลจิสติกส์ครบวงจร หวังต่อยอดธุรกิจ ยกระดับการจัดส่ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เซ็นสัญญาความร่วมมือในการทำโลจิสติกส์ครบวงจร จัดส่งยา และเวชภัณฑ์ไปยังตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยยกระดับการจัดส่งสินค้าให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยถึงที่หมายตรงเวลา ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารไปรษณีย์ไทย โดยมี ดร.พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และนายสุริยาวงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมลงนาม
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ คืออีกก้าวสำคัญของการใช้ระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร เข้ามาช่วยสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ เพิ่มผลกำไร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ มีส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจ ภาคผู้ผลิต ภาคผู้จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ได้เติบโตอย่างยั่งยืน
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ คืออีกก้าวสำคัญของการใช้ระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร เข้ามาช่วยสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ เพิ่มผลกำไร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ มีส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจ ภาคผู้ผลิต ภาคผู้จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ได้เติบโตอย่างยั่งยืน