จนท.บุกตรวจโรงงานย่านปทุมฯ พบลอบผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปมูลค่ากว่า 7 ล.

เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. นำกำลังบุกตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จากการตรวจสออบ พบว่า มีการลักลอบผลิตหมูยอ ไก่ยอ และลูกชิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยตรวจยึดของกลางเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปไว้ได้กว่า 10,000 ถุง รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท โดยของกลางที่ยึดได้มีถึง 20 ยี่ห้อ
จากการตรวจสออบ พบว่า มีการลักลอบผลิตหมูยอ ไก่ยอ และลูกชิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยตรวจยึดของกลางเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปไว้ได้กว่า 10,000 ถุง รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท โดยของกลางที่ยึดได้มีถึง 20 ยี่ห้อ