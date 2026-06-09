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จนท.บุกตรวจโรงงานย่านปทุมฯ พบลอบผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปมูลค่ากว่า 7 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. นำกำลังบุกตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

จากการตรวจสออบ พบว่า มีการลักลอบผลิตหมูยอ ไก่ยอ และลูกชิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยตรวจยึดของกลางเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปไว้ได้กว่า 10,000 ถุง รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท โดยของกลางที่ยึดได้มีถึง 20 ยี่ห้อ