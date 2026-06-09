ชลประทานน่านประชุมร่วมทหารเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วงฝน-แล้ง ลดผลกระทบ ปชช.

พ.อ.ทศพล ผ่องศรีสุข รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้พร้อมในทุกมิติ ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี พันเอกปิยะพงษ์ พรดา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 นายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านน้ำ ฝ่ายปกครอง และหน่วยทหาร ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งข้อมูลปริมาณฝน ระดับน้ำในลำน้ำสายหลัก อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รวมถึงวางมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ และกำลังพลให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังเน้นการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าผ่านทุกช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที พร้อมจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งการเร่งระบายน้ำ การเสริมแนวป้องกันน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งข้อมูลปริมาณฝน ระดับน้ำในลำน้ำสายหลัก อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รวมถึงวางมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ และกำลังพลให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังเน้นการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าผ่านทุกช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที พร้อมจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งการเร่งระบายน้ำ การเสริมแนวป้องกันน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยง