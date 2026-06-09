xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่ายทะลุ 1,500 จุด +22.46 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 70,506.73 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (9 มิ.ย.) ดัชนี set index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,584.14 จุด ปรับขึ้น 22.46 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.44 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 70,506.73 ล้านบาท