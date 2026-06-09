ข่าวปลอม อย่าแชร์! ชาวต่างชาติที่เกาะพะงันข่มขู่คนไทยจัดงานบุญเสียงดัง ไม่จริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ชาวต่างชาติที่เกาะพะงันข่มขู่ และสั่งปิดพร้อมแจ้งจับคนไทยที่จัดงานบุญเสียงดังนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำหรับเรื่องราวที่เกิดในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเพียงเรื่องการเข้าใจผิด เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีชาวต่างชาติเข้าไปสอบถาม และขอให้คนไทยที่ดูแลเครื่องเสียงในงานบวช ช่วยเบาเสียงลงด้วยความสุภาพ ไม่ได้มีพฤติกรรมในการสั่งหรือข่มขู่ แต่ด้วยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ชาวต่างชาติจึงไปสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน เพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยเจราจา พนักงานสอบสวนจึงรับแจ้งและอธิบายว่า การจัดงานแสดงดนตรีของงานบวช เป็นงานประเพณีของคนไทย จัดเพียงแค่คืนเดียว ชาวต่างชาติจึงเข้าใจ และได้เดินทางกลับไปนั่งชมการแสดงดนตรี
สำหรับเรื่องราวที่เกิดในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเพียงเรื่องการเข้าใจผิด เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีชาวต่างชาติเข้าไปสอบถาม และขอให้คนไทยที่ดูแลเครื่องเสียงในงานบวช ช่วยเบาเสียงลงด้วยความสุภาพ ไม่ได้มีพฤติกรรมในการสั่งหรือข่มขู่ แต่ด้วยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ชาวต่างชาติจึงไปสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน เพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยเจราจา พนักงานสอบสวนจึงรับแจ้งและอธิบายว่า การจัดงานแสดงดนตรีของงานบวช เป็นงานประเพณีของคนไทย จัดเพียงแค่คืนเดียว ชาวต่างชาติจึงเข้าใจ และได้เดินทางกลับไปนั่งชมการแสดงดนตรี