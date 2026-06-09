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ข่าวปลอม อย่าแชร์! ชาวต่างชาติที่เกาะพะงันข่มขู่คนไทยจัดงานบุญเสียงดัง ไม่จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ชาวต่างชาติที่เกาะพะงันข่มขู่ และสั่งปิดพร้อมแจ้งจับคนไทยที่จัดงานบุญเสียงดังนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

สำหรับเรื่องราวที่เกิดในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเพียงเรื่องการเข้าใจผิด เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีชาวต่างชาติเข้าไปสอบถาม และขอให้คนไทยที่ดูแลเครื่องเสียงในงานบวช ช่วยเบาเสียงลงด้วยความสุภาพ ไม่ได้มีพฤติกรรมในการสั่งหรือข่มขู่ แต่ด้วยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ชาวต่างชาติจึงไปสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน เพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยเจราจา พนักงานสอบสวนจึงรับแจ้งและอธิบายว่า การจัดงานแสดงดนตรีของงานบวช เป็นงานประเพณีของคนไทย จัดเพียงแค่คืนเดียว ชาวต่างชาติจึงเข้าใจ และได้เดินทางกลับไปนั่งชมการแสดงดนตรี