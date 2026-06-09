กรมคุมประพฤติถอดกำไล EM "ทักษิณ" แล้ว หลังได้รับอภัยโทษจากการคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า หลังจากที่ศาลอาญาธนบุรีได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอภัยโทษเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษและลดโทษ ส่งแจ้งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นายทักษิณ ชินวัตร โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จะต้องดำเนินการปล่อยตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามขั้นตอน หรือแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับการลดโทษระหว่างคุมประพฤติรับทราบ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ได้รับหมายแจ้งปล่อยตัวดังกล่าว จึงได้เดินทางมาถอดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้แก่นายทักษิณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ตามกรอบระยะเวลาการพักโทษคุมประพฤติของนายทักษิณ ภายหลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวไป ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน 2569 จึงเป็นเหตุผลว่านายทักษิณ ชินวัตร ต้องได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและถอดกำไล EM ในวันนี้
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ได้รับหมายแจ้งปล่อยตัวดังกล่าว จึงได้เดินทางมาถอดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้แก่นายทักษิณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ตามกรอบระยะเวลาการพักโทษคุมประพฤติของนายทักษิณ ภายหลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวไป ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน 2569 จึงเป็นเหตุผลว่านายทักษิณ ชินวัตร ต้องได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและถอดกำไล EM ในวันนี้