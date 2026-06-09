"ชัชชาติ" ยันปมสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังของ กทม.ยังไม่ยุติ ตีเรื่องกลับสอบเพิ่มเติม

กรณีมีการโพสต์ผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบสวนเจ้าหน้าที่รวม 32 ราย พบ 20 ราย ไม่มีความผิด และอีก 12 ราย ผิดวินัยไม่ร้ายแรง พร้อมลงโทษเพียงแค่ตัดเงินเดือน 2 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 600 บาทต่อคน จนสังคมตั้งคำถามถึงบทลงโทษที่เบาเกินไปเมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงนั้น
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหนคร และผู้สมัครผู้ว่าราชการ กทม. ยืนยันว่า กรณีดังกล่าว ยังไม่ถึงข้อยุติ และยังไม่มีการลงโทษตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมา โดยผลสอบสวนที่ถูกพูดถึงเป็นเพียงข้อเสนอจากคณะกรรมการสอบสวนที่ส่งขึ้นมาเท่านั้น เมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ก.ก. และฝ่ายบริหาร เห็นว่าบทลงโทษดังกล่าวเบาเกินไป จึงให้ส่งเรื่องกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้ว
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหนคร และผู้สมัครผู้ว่าราชการ กทม. ยืนยันว่า กรณีดังกล่าว ยังไม่ถึงข้อยุติ และยังไม่มีการลงโทษตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมา โดยผลสอบสวนที่ถูกพูดถึงเป็นเพียงข้อเสนอจากคณะกรรมการสอบสวนที่ส่งขึ้นมาเท่านั้น เมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ก.ก. และฝ่ายบริหาร เห็นว่าบทลงโทษดังกล่าวเบาเกินไป จึงให้ส่งเรื่องกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้ว