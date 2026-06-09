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สภาพอากาศกรุงเทพฯ 15.45 น. ฝนตกหนองจอก - มีนบุรี - ลาดกระบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 15.45 น. พื้นที่กรุงเทพฯ ฝนตกเล็กน้อยในเขตหนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มลดลง โดยฝนรวมสูงสุดที่เขตจตุจักร 42 มิลลิเมตร