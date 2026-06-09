รมว.คลังเตรียมนั่งหัวโต๊ะทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิถือบัตรสวัสดิแห่งรัฐ 11 มิ.ย.นี้

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในประเด็นที่สังคมกังวล เช่น เกณฑ์ลดหย่อนภาษีบิดา-มารดา ทำให้บิดา-มารดา ต้องเสียสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีการทบทวน ต้องนำเสนอ ครม. เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ยังคงเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิตามเดิม ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 โดยยังไม่มีการคัดกรอง หรือตัดสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ยังคงเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิตามเดิม ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 โดยยังไม่มีการคัดกรอง หรือตัดสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแต่อย่างใด