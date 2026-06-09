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ราคาทองคำครั้งที่ 9 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 68,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.33 น.ครั้งที่ 9 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 67,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 68,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,900.52 บาท