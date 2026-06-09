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13.45 น. หลายพื้นที่ กทม.มีฝนเล็กน้อย รวมสูงสุดที่เขตพญาไท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจศูนย์ป้องกันน้ําท่วม กรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 13.45 น./ พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนา หนองแขม ภาษีเจริญ บึงกุ่ม บางเขน เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ /ฝนรวมสูงสุดที่เขตพญาไท 2.5 มม