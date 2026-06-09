สำนักการระบายน้ำ เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วม รองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.

นายศุภมิตร ลายทอง รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ปี 2569 โดยมี นายชัชชญา ขำจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้ง โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และประตูระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงควบคุมระดับน้ำในคลอง คูน้ำ และลำรางให้อยู่ในระดับต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล และจัดเก็บขยะที่อาจกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง หน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หน่วยซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า ตลอดจนเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที หากเกิดฝนตกหรือเหตุฉุกเฉินในวันเลือกตั้ง
ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ภายใต้กิจกรรม “คนไทย คลองเปรม สายน้ำเดียวกัน : เราบางกอก เมืองปทุมธานี กรุงศรีอยุธยา” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ณ ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา ชุมชนประชากร 3 ชุมชนร่มไทรงามพัฒนา และชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน เขตดอนเมือง โดยสำนักการระบายน้ำจะดำเนินการดูแลและควบคุมระดับน้ำ รวมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย