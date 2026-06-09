ธปท.ประกาศเพิ่มวันหยุดสถาบันการเงินใน กทม.เป็นกรณีพิเศษ 3 วัน

เพจธนาคารแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 และให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 นั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 โดยสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หากมีภารกิจจำเป็นหรือในกรณีที่ยกเลิกภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชน จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 โดยสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หากมีภารกิจจำเป็นหรือในกรณีที่ยกเลิกภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชน จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด