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ราคาทองคำครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 68,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.43 น.ครั้งที่ 8 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 67,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 68,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,961.16 บาท