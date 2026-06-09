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หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 20.16 จุด มูลค่าการซื้อขาย 42,625.62 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,581.84 จุด ปรับขึ้น 20.16 จุด หรือ 1.29% มูลค่าการซื้อขาย 42,625.62 ล้านบาท