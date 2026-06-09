“ปราสาทตาควาย–เนิน 350"เปิดให้นักท่องเที่ยวชมอีกครั้ง 13–14 มิ.ย.

เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ระบุว่า การเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบแรก ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2569 ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าชมกว่า 3,000 คน ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติแห่งใหม่ของพื้นที่ชายแดนไทย
สำหรับท่านที่พลาดโอกาสในรอบแรก ไม่ต้องเสียดาย! ยังมีรอบเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2569
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ร่วมเดินทางมาเยี่ยมชม “ปราสาทตาควาย – เนิน 350” สัมผัสความงดงามของโบราณสถาน เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเก็บภาพความประทับใจไปพร้อมกัน
วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2569
ปราสาทตาควาย – เนิน 350