xs
xsm
sm
md
lg

ปชช.วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.8

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศประชาชนและหน่วยงาน วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เชิงสะพานพระราม 8