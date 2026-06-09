ศูนย์วิจัยฯ ทะเลตรัง ส่งโดรนลาดตระเวนพบพะยูนเกาะมุกด์ 1 ตัว ร่างกายสมบูรณ์ปานกลาง

นายชุติพงค์ พลวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง เปิดเผยผลการปฏิบัติงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการบินสำรวจประชากรพะยูนในพื้นที่เป้าหมาย โดยภารกิจในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บินสำรวจทางอากาศในช่วงเวลาน้ำขึ้น ครอบคลุมพิกัดบริเวณเกาะมุกด์ทิศใต้ และเกาะมุกด์ทิศเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลและที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลหายาก โดยผลการสำรวจพบพะยูนจำนวน 1 ตัว บริเวณพิกัดเกาะมุกด์ทางทิศใต้
จากการตรวจสอบและจำแนกอัตลักษณ์พบลักษณะทางกายภาพ มีรอยเพรียงเกาะบริเวณด้านหลังลำตัว ส่วนดัชนีความสมบูรณ์ของร่างกาย (BCS) อยู่ในระดับ 3/5 (ระดับปานกลาง) และมีพฤติกรรมเด่นคือ อัตราการหายใจเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง ต่อ 5 นาที สำหรับสภาพอากาศในการปฏิบัติงานวันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส คลื่นลมสงบ และน้ำทะเลใส ทำให้เอื้อต่อการบันทึกภาพและจัดเก็บฐานข้อมูลเชิงลึกเป็นอย่างดี
การจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และใช้เทคโนโลยีโดรนในการสำรวจครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สะท้อนถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างใกล้ชิด โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยภาคสนาม เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพะยูน รวมถึงระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป