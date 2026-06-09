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ยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 35 ศพ บาดเจ็บ 134 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 7.8 แมกนิจูด ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ มีผู้บาดเจ็บ 134 ราย และมีผู้สูญหายอีก 12 คน