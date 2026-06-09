BEM แจ้งเบี่ยงจราจรชั่วคราวทางพิเศษประจิมรัถยา 9-12 มิ.ย.

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษประจิมรัถยา บริเวณหลังด่านทางขึ้นด่านบางบำหรุ ขาเข้า (กม.9+700) และ บริเวณทางเชื่อม ทางพิเศษศรีรัช ขาเข้า (Ramp SR-01 กม.1+100) เพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (VMS Variable Message Sign) เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางพิเศษเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริเวณหลังด่านทางขึ้น ด่านบางบำหรุ ขาเข้า (กม.9+700) วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. เบี่ยงการจราจรครั้งละ 1 – 3 ช่องทาง เฉพาะวันที่ 9 มิถุนายน 2569 จะปิดทุกช่องทางจราจร 10 นาที ในเวลา 23.30 - 23.40 น. และ 23.55 - 00.05 น.
2. บริเวณทางเชื่อม ทางพิเศษศรีรัช ขาเข้า (Ramp SR-01 กม.1+100) วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2569 ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. เบี่ยงการจราจรครั้งละ 1 – 3 ช่องทาง เฉพาะวันที่ 11 มิถุนายน 2569 จะปิดทุกช่องทางจราจร 10 นาที ในเวลา 23.30 - 23.40 น. และ 23.55 - 00.05 น.
ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 02 555 0255