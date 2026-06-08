"แกรมมี่ โกลด์"สั่งพักงาน"ติณติณ NEW COUNTRY"เซ่นปมข่าวฉาว

แถลงการณ์จากสังกัด แกรมมี่ โกลด์ ระบุว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกล่าวหาบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับศิลปิน ติณติณ ซึ่งเป็นสมาชิก ของวง NEW COUNTRY โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลในหลายประเด็นนั้น
บริษัทฯ ได้รับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว และกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
บริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการดำเนินงาน ตลอดจนบทบาทของ ศิลปินในฐานะแบบอย่างของเยาวชนและสาธารณชน พร้อมยึดมั่นในหลักการไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือคุณค่าที่ดีของสังคม ในระหว่างการตรวจสอบ บริษัทฯ มีมติให้ศิลปินรายดังกล่าวพักการปฏิบัติงานและกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง เมื่อมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจน