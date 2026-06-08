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หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 20.92 จุด มูลค่าซื้อขาย 68,963.16 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,561.68 จุด ปรับลง 20.92 จุด หรือ 1.32% มูลค่าซื้อขาย 68,963.16 ล้านบาท