รมว.กษ.สั่งกรมชลฯ ระดมเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือ ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

วันนี้ (8 มิ.ย.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำ จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทานว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวม 42,977 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกัน และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 33,777 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 44 ของความจุเก็บกักทั้งหมด
สำหรับอ่างเก็บน้ำหลัก 4 แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวม 13,123 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกัน
ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2569 ว่า ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนาม
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน
โดยได้สั่งการให้กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำที่ได้กำหนดไว้
นอกจากนี้ ยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งดำเนินการตาม 9 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2569 ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์