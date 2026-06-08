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ราคาทองคำครั้งที่ 31 ลง 100 บ. รูปพรรณขายออก 67,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.35 น.ครั้งที่ 31 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,218.32 บาท