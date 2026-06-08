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สดร.เผยวันนี้มีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวัน 8 มิถุนายน 2569 ดาวเคราะห์ชุมนุม ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี

สังเกตได้ทางทิศตะวันตก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึง เวลาประมาณ 21:20 น.