ยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 15 คน เจ็บ 129 คน

เพจศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 บริเวณทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์
จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 8 มิ.ย.69 เวลา 06.37 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) มีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า 15 ราย ได้รับบาดเจ็บ 129 คน อยู่ในเขตซ็อกซ์ซาร์เกน เซาท์โคตาบาโต คูดารัต ซารังกานี และเมืองเจเนอรัลซานโตส บนเกาะมินดาเนา
ทางการได้สั่งระงับการเรียนการสอนในพื้นที่ หมู่บ้านทั้งหมดตามแนวชายฝั่งได้รับคำสั่งให้ไปยังศูนย์อพยพสนามบินในเมืองเจเนอรัลซานโตส ให้ปิดทำการจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ศูนย์การค้าที่มีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจอลลีบีพังถล่มลงมา อาคารบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน ถนน ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เกิดสึนามิขนาดความสูงคลื่น 0.2-1.4 เมตร ทั้งนี้ หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี Tel. 02 621 9701-4